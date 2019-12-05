Українці назвали головні перешкоди на шляху до вступу в ЄС

У листопаді 2019 року громадяни вважають, що стати членом Європейського союзу Україні заважають проблеми з корупцією (44,4%), недостатній економічний розвиток України (40%) та низький рівень життя населення (34,2%). Про це свідчать дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та КМІС.

У порівнянні з опитуваннями минулих років фактор корупції залишився на першому місці: у 2015 та 2018 роках на нього вказували більше 40% респондентів.

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Головне, що має зробити Європейський союз для прискорення реформ в Україні - це "більше тиснути на українську владу в питанні реформ" - так вважають 22% населення (особливо у Західному регіоні - 34%).

Ще серед найбільш популярних "порад" - "більш відкрито протистояти Росії" (15%), "виявляти більший інтерес до захисту українського кордону і надати Україні зброю" (14%), "більше підтримувати українську талановиту молодь" (13%).

dif.org.ua

Опитування було проведене Фондом "Демократичні ініціативи" спільно з Київським міжнародним інститутом соціології з 4 по 19 листопада 2019 року по всій Україні за виключення окупованих Росією територій. У результаті польового етапу була зібрана 2041 анкета. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та КМІС, у листопаді 2019 року більшість громадян (52,6%%) були переконані, що Україна повинна в перспективі приєднатися до Європейського союзу.

Відзначимо, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" і КМІС, у серпні 2018 року майже половина українців (44%) вважали себе європейцями.