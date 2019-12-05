Більшість українців підтримують вступ до ЄС

Фото: прапори ЄС (twitter.com/Europarl_EN)

Протягом останніх п'яти років цивілізаційний вибір українців не змінювався

У листопаді 2019 року більшість громадян (52,6%) переконані, що Україна повинна в перспективі приєднатися до Європейського союзу. Про це свідчать дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та КМІС.

За даними опитування, Євразійський економічний Союз з Росією, Білоруссю та Казахстаном обирають 12,9%, а 24% опитаних вважають, що Україні не варто приєднуватися ані до Європейського союзу, ані до Євразійського.

dif.org.ua

Як зазначають соціологи, зовнішньополітична орієнтація на Росію істотно впала спочатку після анексії Криму, а особливо - після військової агресії Росії на Донбасі.

"Щоправда, більшість із тих, хто покладав сподівання на приєднання до союзів з Росією, перейшли до лав тих, хто вважає, що Україні не треба приєднуватися ані до Європейського, ані до Євразійського союзів", - йдеться в повідомленні.

Опитування було проведене Фондом "Демократичні ініціативи" спільно з Київським міжнародним інститутом соціології з 4 по 19 листопада 2019 року по всій Україні за виключення окупованих Росією територій. У результаті польового етапу була зібрана 2041 анкета. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", у червні 2019 року підтримка вступу України в НАТО і ЄС зросла до історичного максимуму

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного у травні-червні 2019 року, голоси учасників референдуму щодо вступу в ЄС розподілилися б наступним чином: 74% за, 26% - проти. На референдумі щодо НАТО голоси розподілилися б так: 63% - за, 37% проти.