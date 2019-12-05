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Більшість українців підтримують вступ до ЄС

Новини » Політика     05.12.2019 - 10:20
Більшість українців підтримують вступ до ЄС
Фото: прапори ЄС (twitter.com/Europarl_EN)

Протягом останніх п'яти років цивілізаційний вибір українців не змінювався

У листопаді 2019 року більшість громадян (52,6%) переконані, що Україна повинна в перспективі приєднатися до Європейського союзу. Про це свідчать дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та КМІС.

За даними опитування, Євразійський економічний Союз з Росією, Білоруссю та Казахстаном обирають 12,9%, а 24% опитаних вважають, що Україні не варто приєднуватися ані до Європейського союзу, ані до Євразійського.

Більшість українців підтримують вступ до ЄСdif.org.ua

Як зазначають соціологи, зовнішньополітична орієнтація на Росію істотно впала спочатку після анексії Криму, а особливо - після військової агресії Росії на Донбасі.

"Щоправда, більшість із тих, хто покладав сподівання на приєднання до союзів з Росією, перейшли до лав тих, хто вважає, що Україні не треба приєднуватися ані до Європейського, ані до Євразійського союзів", - йдеться в повідомленні.

Опитування було проведене Фондом "Демократичні ініціативи" спільно з Київським міжнародним інститутом соціології з 4 по 19 листопада 2019 року по всій Україні за виключення окупованих Росією територій. У результаті польового етапу була зібрана 2041 анкета. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", у червні 2019 року підтримка вступу України в НАТО і ЄС зросла до історичного максимуму

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного у травні-червні 2019 року, голоси учасників референдуму щодо вступу в ЄС розподілилися б наступним чином: 74% за, 26% - проти. На референдумі щодо НАТО голоси розподілилися б так: 63% - за, 37% проти.

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