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Медведчук і Бойко проводять нові "переговори" з керівництвом РФ

Новини » Політика    10.07.2019 - 16:37
Медведчук і Бойко проводять нові "переговори" з керівництвом РФ
Фото: Юрій Бойко та Віктор Медведчук (vybor.ua)

Бойко і Медведчук зустрілися з Медведєвим

Голова політичної ради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук і народний депутат Юрій Бойко прибули до Росії для нових переговорів з російським прем'єр-міністром Дмитром Медведєвим. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Як повідомляється, зараз в московському офісі "Єдиної Росії" проходить зустріч російського прем'єра Медведєва з Медведчуком, Бойком, а також з Вадимом Рабиновичем і Тарасом Козаком.

Відзначається, що сторони обговорюють відновлення політичного діалогу між російськими та українськими партіями. За словами Медведчука, це "елемент мирного діалогу".

"Ніде правди діти, практично політичний діалог між російськими і українськими партіями згорнутий. Ми вважаємо, що це неправильно і всіляко підтримуємо намір "Опозиційною платформи - За життя" цей діалог відновити", - заявив Медведєв.

Також під час зустрічі було порушено тему відновлення миру на сході України. Медведчук зазначив, що, на його думку, досягти миру на Донбасі неможливо без співпраці з Росією.

Нагадаємо, 7 червня лідер партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко і голова політради партії Віктор Медведчук обговорили з російським керівництвом питання поставок газу в Україну. Медведчук заявив, що українська влада ще в березні могла піти на укладення договорів щодо газу з Росією.

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