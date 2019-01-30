Проблема напливу біженців, переселенців і приїжджих хвилює близько 10% українців

Ілюстративне фото (УНІАН)

Громадяни набагато більше занепокоєні власними економічними проблемами

Проблема вимушеного переселення не сприймається громадянами України як загроза, що, непокоїть населення найбільше. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу Інституту соціології НАНУ.

Як зазначається в презентації дослідження, проблема напливу біженців, переселенців та приїжджих хвилювала людей у 2015 році не набагато більше, ніж тоді, коли проблеми ВПО в країні взагалі не існувало (для порівняння: у 2012 році 10% опитаних вважали, що люди бояться напливу різних груп мігрантів, у 2014 - 14%, у 2015 - 15%, у 2016 - 20%, у 2017 - 13%, у 2018 - 12%).

"Тобто з 2014 до 2016 року стурбованість проблемою дещо зростала, але актуалізація загрози, на тлі стрімкого зростання числа переселенців, не була значною, а з 2017 роком впала до передвоєного рівня. А серед найбільших суб’єктивних загроз у 2018 році респонденти назвали зростання цін (74%), безробіття (58%) та невиплату зарплат та пенсій (57%)", - зазначили соціологи.

dif.org.ua

Моніторинг Інституту соціології НАНУ "Українське суспільство" - щорічне опитування, яке висвітлює динаміку змін у ставленні населення до внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Проводиться протягом 2015-2018 років у всіх регіонах України за винятком окупованих Росією територій. Кожного року було опитано 1800 респондентів віком від 18 років. Презентація опитування "Внутрішньо переміщені особи: реалії і перспективи" проводиться фондом "Демократичні ініціативи" в рамках Програми сприяння громадській активності "Долучайся!", що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні.

Нагадаємо, що за даними уповноваженого Верховної ради з прав людини, в Україні нараховується близько 1,6 млн внутрішньо переміщених осіб.

За даними Рахункової палати, з 2014 року на допомогу переселенцям з Донбасу із державного бюджету витрачено понад 10 млрд грн.