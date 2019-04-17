Українці назвали два головних джерела інформації

На початку 2019 року з чотирьох основних видів джерел масової інформації переважна більшість українців віддає перевагу двом - телебаченню (54%) та Інтернету (38%). Про це свідчать дані опитування компанії Research & Branding Group.

Причому, якщо в 2017 році число тих, хто віддає першість телебаченню, перевищувало число тих, хто віддає перевагу Інтернет, майже вдвічі (на 28%), то в 2019 році розрив скоротився до 16%.

За даними опитування, радіо і преса є основними джерелами масової інформації в цілому для 4% жителів України.

Перевагу ТБ або Інтернету визначається рядом соціально-демографічних характеристик.

Опитування проводилося в період з 18 по 28 січня 2019 року серед 1998 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування - особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Максимальна похибка вибірки - 2,2%.

Як повідомляло РБК-Україна, кількість регулярних інтернет-користувачів в Україні у жовтні 2018 року становило 63% населення (20,8 млн чоловік). За даними опитування Factum Group Ukraine, 70% регулярних користувачів використовують для виходу і інтернет смартфон.

Нагадаємо, в березні 2019 року найпопулярнішою соціальною мережею в Україні є Facebook. За період з травня 2018 року в Україні помітно збільшилося число таких користувачів соцмереж, як Facebook (до 50%), YouTube (30%), Instagram (27%) і суттєво зменшилася кількість таких користувачів соцмереж, як Одноклассники (6%) до і ВКонтакте (10%).