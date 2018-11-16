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Проникнення інтернету в Україні зупинилося на рівні близько 65%

Новини » Телеком & IT    16.11.2018 - 13:00
Проникнення інтернету в Україні зупинилося на рівні близько 65%
Ілюстративне фото (ec.europa.eu)

В останні два роки кількість інтернет-користувачів практично не змінюється

Кількість регулярних інтернет-користувачів в Україні в жовтні 2018 року становить 63% населення (20,8 млн чоловік). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати регулярного дослідження компанії Factum Group Ukraine, яке ініціювала Інтернет-асоціація України (ІнАУ).

При цьому кількість регулярних інтернет-користувачів практично не змінюється з початку 2016 року, перебуваючи в межах помилки вибірки дослідження.

Проникнення інтернету в Україні зупинилося на рівні близько 65%

За даними опитування, 70% регулярних користувачів використовують для виходу і інтернет смартфон, по 36% домашній ноутбук і стаціонарний комп'ютер, 13% - планшет, 6% - стаціонарний комп'ютер на роботі, 3% - робочий ноутбук, 1% - комп'ютер в гостях, 1% комп'ютер за місцем навчання, 1% - комп'ютер в інтернет-кафе.

Проникнення інтернету в Україні зупинилося на рівні близько 65%

Опитування проводилося компанією Factum Group Ukraine в жовтні 2018 року серед 2118 респондентів методом особистого інтерв'ю. Похибка вибірки - 2,2%.

Нагадаємо, чисельність наявного населення України протягом січня-серпня 2018 року зменшилася на 152,4 тисяч осіб. За оцінкою Держстату, чисельність наявного населення в Україні на 1 вересня 2018 року становила 42234,0 тисяч чоловік.

За даними Держстату, споживчі ціни в Україні з грудня 2010 року до жовтня 2018 року зросли в 2,57 рази, при цьому ціни на послуги зв'язку зросли лише у 1,47 рази.

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