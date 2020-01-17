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Українці назвали достатній рівень зарплати для нардепів

Новини » Політика     17.01.2020 - 13:50
Українці назвали достатній рівень зарплати для нардепів
Фото: Верховна рада (Віталій Носач, РБК-Україна)

Тисячі доларів повинно вистачити, вважають громадяни

Українці вважають, що заробітна плата депутатів Верховної ради України повинна становити 25 334 грн в місяць. Про це свідчать дані опитування компанії Research & Branding Group.

За даними опитування, такий рівень зарплат достатній для задоволення фінансових потреб і якісного виконання обов'язків, а також здатний запобігти корупції серед депутатів.

Таким чином, українці вважають, що народні депутати мають отримувати трохи більше, ніж інші громадяни, оскільки бажаний рівень зарплат в Україні становить 19 275 грн.

Українці назвали достатній рівень зарплати для нардепів

При цьому більшість українців (70%) вважають, народним депутатам треба платити зарплату, тоді як протилежної точки зору дотримується 22% опитаних, а ще для 8% респондентів не змогли відповісти.

Українці назвали достатній рівень зарплати для нардепів

Опитування проводилося в період з 7 по 18 листопада 2019 року серед 1805 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування - особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Максимальна похибка вибірки - 2,4%.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів України змінив принципи оплати праці та встановив сітку зарплат для топ-чиновників. Зарплата міністра встановлена на 2020 рік на рівні 33600 грн. Згідно із законодавством, цю ж суму будуть отримувати народні депутати.

Нагадаємо, зарплати в Україні припинили зростання після досягнення піку влітку 2019 року. Так, у листопаді 20109 року середня номінальна заробітна плата штатного працівника склала 10727 грн, що на 48 грн менше порівняно з жовтнем. При цьому в липні середня зарплата була 10971 грн.

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