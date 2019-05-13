Українці почали користуватися послугою перенесення мобільного номера

Послугою перенесення абонентського номера (ППН) при переході до іншого оператора вже скористалися 788 українців. Про це повідомляє Український державний центр радіочастот (УДЦР) на своїй страницев Facebook.

В УДЦР також повідомили, що станом на 9:00 13 травня надійшло 5297 заявок на перенесення номерів, зареєстрованих в централізованій базі даних УДЦР.

Як повідомляло РБК-Україна, оператори мобільного зв'язку з 1 травня 2019 року зобов'язані надавати клієнтам послугу перенесення абонентського номера (ППП) з кодом іншого оператора.

Таким чином, абонент може змінити мобільного оператора зі збереженням власного абонентського номера. При дзвінку на перенесений номер абоненти будуть чути автоматичне голосове повідомлення. Згідно з порядком НКРЗІ, абонент, який бажає перенести номер, повинен звернутися із заявою до оператора-одержувача. Послуга надається абоненту за плату, розмір якої встановлює оператор-одержувач.

Нагадаємо, за даними Держстату, станом на 1 січня 2019 року кількість абонентів мобільного зв'язку в Україні становило 53,934 млн осіб, що на 3,2% (на 1,781 млн) менше, ніж рік тому.