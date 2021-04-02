Українці за місяць продали банкам рекордний обсяг валюти

Населення України в березні 2021 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 2 082,7 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 1 753,0 млн доларів. Чистий продаж валюти склав 329,7 млн доларів.

Про це свідчать дані на сайті Національного банку України ( НБУ ).

Всього з початку 2021 року населення продало валюти на 5 038,4 млн доларів і купив на 4 664,7 млн доларів. Чистий продаж склав 373,7 млн доларів.

Таким чином, в березні був зафіксований рекордний місячний обсяг продажу валюти населенням з початку 2020 року.

Зазначимо, згідно з даними, які враховують безготівкову валюту, за 2020 рік населення продало банкам валюти на 19 241,5 млн доларів і купило на 18 004,4 млн доларів. Чистий продаж склав 1 237,1 млн доларів.

Безготівкові операції з купівлі-продажу валюти для населення стали доступні з лютого 2019 року. НБУ з 2021 року почав враховувати в статистиці дані з купівлі-продажу безготівкової валюти.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) протягом березня 2021 року купив на міжбанківському валютному ринку 50,5 млн доларів. При цьому він не продавав валюту на міжбанку. Таким чином, позитивне сальдо становило 50,5 млн доларів, у той час як у лютому - 200 млн доларів, у січні - 20 млн доларів.