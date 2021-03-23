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Ситуація на готівковому валютному ринку: населення продає долари

Новость на русском → Київ, Вівторок 23 березня 2021 12:04
Ситуація на готівковому валютному ринку: населення продає долари Фото: обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

На готівковому валютному ринку протягом тижня 15-19 березня обсяг чистої пропозиції іноземної валюти зріс порівняно з минулим тижнем. Це дозволило банкам збільшити обсяг чистої купівлі валюти з початку березня до 53 млн доларів.

Про це написав голова Ради Національного банку України (НБУ) Богдан Данилишин на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначив Данилишин, курс гривні на міжбанківському валютному ринку за тиждень практично не змінився. Інтервенції НБУ з купівлі валюти становили минулого тижня 30,5 млн доларі (сальдо інтервенцій з початку року +270,5 млн доларів).

Нагадаємо, за початку березня на готівковому ринку спостерігається переважання пропозиції валюти над попитом.

Як повідомляло РБК-Україна, населення України в лютому 2021 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 1 605,9 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 1 615,4 млн доларів. Чиста купівля валюти склала 9,4 млн доларів.

Нагадаємо, міжнародне агентство S&P Global Ratings прогнозує курс 29,50 гривень за долар. Таких значень курс досягне в кінці 2021 року.

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