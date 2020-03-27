Українці масово повертаються до країни за кілька годин до закриття кордонів

Після оголошення про закриття кордонів України через пандемію коронавірусу українці масово повертаються до країни. Про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби.

Повідомляється, що вчора прикордонники здійснили понад 27 000 пропускних операцій, як на в'їзд так і на виїзд.

"Переважну більшість - понад 18 000 пропускних операцій - було здійснено щодо громадян України, які поверталися з-за кордону. У тому числі понад 6,5 тисячі наших співвітчизників прибули в пункти пропуску на кордоні з країнами ЄС без транспортних засобів", - йдеться в повідомленні.

Піших українців прикордонники спільно з органами місцевої влади та ДСНС перевозили через кордон. Через зростання пасажиропотоку, а також додатковвий контроль тривалість пропускних процедур дещо зросла.

Нагадаємо, вчора президент України Володимир Зеленський заявив, що влада закриє кордони з 27 березня, в тому числі для українських громадян.

Також повідомлялося, що всі зарубіжні дипломатичні установи України розгорнуть програму "Захист" для допомоги українцям.