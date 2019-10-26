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США поновили безмитну торгівлю з Україною за деякими позиціями

Новини » Економіка    26.10.2019 - 02:59
США поновили безмитну торгівлю з Україною за деякими позиціями
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/Jim Mattis)

Трамп заявив, що Україна досягла прогресу в захисті інтелектуальної власності

Президент США Дональд Трамп ухвалив рішення повернути безмитний режим щодо низки товарів, вироблених в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ, опублікований 25 жовтня Білим домом.

Водночас Трамп скасував безмитний режим торгівлі за низкою товарів для Таїланду.

Згідно з повідомленням, Сполучені Штати поновлюють угоду про безмитну торгівлю з Україною з низки позицій у зв'язку з досягнутим нею прогресом щодо захисту інтелектуальної власності.

"Я зробив це, вважаючи, що Україна забезпечила адекватний та ефективний захист прав інтелектуальної власності. Україна домоглася прогресу у забезпеченні захисту прав інтелектуальної власності. З огляду на це скасувати призупинення угоди про безмитну торгівлю згідно з Генеральною системою преференцій щодо низки українських товарів", - йдеться в повідомленні.

У грудні 2017 року дію торгових привілеїв було призупинено, оскільки Україна, на думку Трампа, недостатньо забезпечувала захист інтелектуальної власності.

Нагадаємо, раніше джерела повідомляли, що адміністрація президента Сполучених Штатів планує відновити деякі припинені торгові привілеї для України, включивши їх до пакету торговельних заходів, намічених у жовтні.

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