Українці повинні мати вдома зброю після війни з РФ, - Монастирський

"Це причина, через яку я вважаю, що можна дозволити купувати та зберігати пістолети, тобто пістолети, вдома. Післявоєнний заклик здати зброю не буде почутий, оскільки більшість українців, як і раніше, почуватимуться в небезпеці", - каже Монастирський.

Він вважає, що законне володіння короткоствольною зброєю "було б запобіжним заходом в очікуванні різкого повоєнного зростання злочинності".

За словами голови МВС, до другого читання вже готується законопроєкт про обіг цивільної зброї та буде готовий за два місяці.

"Безумовно, для захисту своїх будинків цивільним потрібно дозволити застосовувати зброю", - підсумував Монастриський.

Нагадаємо, раніше глава МВС України Денис Монастирський вже заявляв, що у кожного українця вдома має бути зброя для захисту.

Раніше повідомлялося, що згідно з опитуваннями Соціологічної групи "Рейтинг", в Україні вперше стало більше прихильників права на зброю, ніж противників.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.