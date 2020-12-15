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Українці здобули бронзу на Кубку світу з греко-римської боротьби

Белград, Вівторок 15 грудня 2020 11:22
Українці здобули бронзу на Кубку світу з греко-римської боротьби
Фото: Семен Новіков (unitedworldwrestling.thirdlight.com)
Автор: Вера Олейник

Наші борці завоювали дві нагороди в Белграді

Українські борці Семен Новіков і Микола Кучмій завоювали бронзові нагороди на індивідуальному Кубку світу з греко-римської боротьби в сербському Белграді. Вони виступають в категоріях до 87 і 130 кілограмів відповідно.

Про це повідомляє офіційна сторінка спортивної боротьби України в Instagram.

У боротьбі за третє місце Кучмій вирвав перемогу у вірменського борця Давида Овасапяна з рахунком 4:2. Новиков в малому фіналі переміг іранця Хоссейна Ахмада Нурі з рахунком 12:4.

Ще двоє наших співвітчизників трохи не дотягли до п'єдесталу. Сутички за бронзові нагороди програли Артур Політаєв (67 кг) і Ясаф Зейналов (77 кг).

Кубок світу продовжиться змаганнями в жіночій боротьбі, де за медалі боротимуться наші Алла Белінська, Ілона Прокопевнюк і Лілія Маланчук.

Зазначимо, що змагання проходять замість чемпіонату світу, який був скасований після відмовила деяких збірних приїхати до Сербії через коронавірус (США, Канади, Японії).

Нагадаємо, раніше Новиков в категорії 87 кг виборов золото чемпіонату Європи. У фіналі змагань українець упевнено переміг угорця Віктора Льорінца - 7:1.

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