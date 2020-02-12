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Українець Новіков став чемпіоном Європи з греко-римської боротьби

Новини » Спорт     12.02.2020 - 09:57
Українець Новіков став чемпіоном Європи з греко-римської боротьби
Фото: Семен Новіков (twitter.com/wrestling)

Гідна зміна Беленюку

Український борець греко-римського стилю Семен Новіков здобув золото чемпіонату Європи у категорії 87 кг. Про це повідомляє Федерація греко-римської боротьби України.

У фіналі змагань українець впевнено переміг угорця Віктора Льорінца - 7:1.

У півфіналі Новиков переміг в російського спортсмена Олександра Комарова, бій закінчився з рахунком 6:3. В 1/4 українець здолав турка Метехана Басара - 7:2, а в 1/8 фіналу Новіков достроково здобув перемогу над іспанцем Гаско Фреснеду з рахунком 9:0.

Минулого року саме цього борця у вирішальній сутичці чемпіонату світу здолав лідер збірної України у вазі до 87 кг Жан Беленюк. Він пропускає нинішній чемпіонат Європи та продовжує готуватися до Олімпійських ігор 2020 року в Токіо, ліцензію на участь в яких він вже має.

Окрім того, для України на цьому чемпіонаті бронзову медаль виборли Ленур Тиміров (вагова категорія до 63 кілограм) та Миколай Кучмій (вагова категорія до 130 кілограм).

Чемпіонат Європи з боротьби проводиться в Римі (Італія), він триватиме до 16 лютого.

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