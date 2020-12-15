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Украинцы добыли бронзу на Кубке мира по греко-римской борьбе

Белград, Вторник 15 декабря 2020 11:22
Украинцы добыли бронзу на Кубке мира по греко-римской борьбе
Фото: Семен Новиков (unitedworldwrestling.thirdlight.com)
Автор: Вера Олейник

Наши борцы завоевали две награды в Белграде

Украинские борцы Семен Новиков и Николай Кучмий завоевали бронзовые награды на индивидуальном Кубке мира по греко-римской борьбе в сербском Белграде. Они выступают в категориях до 87 и 130 килограмм соответственно.

Об этом сообщает официальная страница спортивной борьбы Украины в Instagram.

В борьбе за третье место Кучмий вырвал победу у армянского борца Давида Овасапяна со счетом 4:2. Новиков в малом финале победил иранца Хоссейна Ахмада Нури со счетом 12:4.

Еще двое наших соотечественников немного не дотянули до пьедестала. Схватки за бронзовые награды проиграли Артур Политаев (67 кг) и Ясаф Зейналов (77 кг).

Кубок мира продолжится соревнованиями в женской борьбе, где за медали будут бороться наши Алла Белинская, Илона Прокопевнюк и Лилия Маланчук.

Отметим, что соревнования проходят вместо чемпионата мира, который был отменен после отказала некоторых сборных приехать в Сербию из-за коронавируса (США, Канады, Японии).

Напомним, ранее Новиков в категории 87 кг завоевал золото чемпионата Европы. В финале соревнований украинец уверенно победил венгра Виктора Льоринца - 7:1.

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