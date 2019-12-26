Українці дали прогноз курсу долара на 2020 рік

Половина українців (52%) вважають, що курс гривні до долара у 2020 році буде стабільним, а 36% переконані, що цього не відбудеться. Про це свідчать дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова.

Крім того у своїх передбаченнях щодо наступного, 2020 року, громадяни впевнені щодо зростання інвестицій в Україні (відбудеться - 47%, ні - 33%).

А найбільш імовірно, що НЕ відбудеться, на думку українців: зменшення корупції (вважають це імовірним 30%, ні - 59%), покарання корупціонерів (імовірно - 31%, ні - 58%), встановлення справедливого правосуддя (імовірно - 30%, ні - 56%), зниження рівня злочинності (імовірно - 32%, ні - 53%), зниження тарифів (імовірно - 31%, ні - 58%).

А найменш імовірним громадяни вважають у наступному році зміну влади: дострокові вибори президента (імовірно - 15%, ні - 70%), дострокові вибори Верховної ради (імовірно - 18%, ні - 64%), зміна уряду (імовірно - 22%, ні - 58%).

Щодо деяких можливих змін думки українців діляться: встановлення миру на Донбасі вважають імовірним 42%, ні - 46%, економічне зростання, відповідно, 45% і 45%, зростання добробуту людей - 40% і 48%, поліпшення умов для бізнесу - 38% і 37%.

Як Ви вважаєте, наскільки імовірно, що в наступному - 2020-му - році в Україні відбудеться:

Дані: dif.org.ua

Опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова проведено з 13 по 18 грудня 2019 року серед 2017 респондентів року по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, вважають, що ситуація в Україні у 2019 році змінилася на краще, 14% українців, що змінилася на гірше - 29% респондентів, а відносна більшість - 47% - вважають, що ситуація не змінилася.

Нагадаємо, за даними опитування Research & Branding Group, восени 2019 року 37% українців вважали, зараз найбільш вигідно і безпечно зберігати свої грошові заощадження в доларах США, що дещо менше, ніж рік тому (43%). Довіра до євро зросла з 15% до 21%. А довіра українців до національної валюти абсолютно не змінилася (12%).