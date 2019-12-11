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Українці назвали кращі валюти для заощаджень

Новини » Економіка     11.12.2019 - 12:56
Українці назвали кращі валюти для заощаджень
Фото: колаж (Pіxabay)

Довіра до долара за рік трохи знизилася, проте до гривні не зросла

Восени 2019 року 37% українців вважали, зараз найбільш вигідно і безпечно зберігати свої грошові заощадження в доларах США, що дещо менше, ніж рік тому (43%). Про це свідчать дані опитування компанії Research & Branding Group.

Далі йде євро (21%) та власне національна валюта гривня - 12%. Ще 16% українців нині не довіряють жодній з валют, а 13% - не визначилися в цьому питанні.

З листопада 2018 року долар дещо втратив довіру українців, тоді як довіра до євро приблизно настільки ж зросла. А довіра українців до національної валюти абсолютно не змінилася.

Українці назвали кращі валюти для заощаджень

Опитування проводилося в період з 25 жовтня по 5 листопада 2019 року серед 2001 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування - особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Максимальна похибка вибірки - 2,2%.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України (НБУ) не збирається стримувати зміцнення курсу гривні до долара, яке спостерігається в 2019 році, оскільки це призведе до втрати довіри як до НБУ, так і до національної валюти.

У той же час глава Ради Національного банку України Богдан Данилишин вважає, що для зміцнення курсу гривні до долара, яке спостерігається в 2019 році, немає фундаментальних причин.

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Теми: Курс долара
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