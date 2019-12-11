Українці дали оцінку поточному курсу гривні до долара

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Відносна більшість вважає гривню, як і раніше, недооціненою валютою

Восени 2019 року відносна більшість українців (33%) вважають, що поточний курс гривні по відношенню до долара і євро занижений або істотно (16%), або трохи (17%). Про це свідчать дані опитування компанії Research & Branding Group.

Протилежної точки зору дотримується 14% жителів країни, які вважають, що курс гривні або трохи (9%), або значно (5%) завищений.

Чверть опитаних (23%) оцінили курс гривні по відношенню до долара і євро як відповідний валютного ринку.

Опитування проводилося в період з 25 жовтня по 5 листопада 2019 року серед 2001 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування - особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Максимальна похибка вибірки - 2,2%.

Відзначимо, за даними опитування Research & Branding Group, восени 2019 року третина (31%) опитаних вважають, що гривня по відношенню до парі долар/євро буде зміцнюватися, ще стільки ж (30%) очікують, що залишиться в нинішніх межах валютних коливань. Зниження курсу гривні (або зростання долара) прогнозують 12% українців.

Нагадаємо, за даними опитування Research & Branding Group, восени 2019 року 37% українців вважали, зараз найбільш вигідно і безпечно зберігати свої грошові заощадження в доларах США, що дещо менше, ніж рік тому (43%). Довіра до євро зросла з 15% до 21%. А довіра українців до національної валюти абсолютно не змінилася (12%).