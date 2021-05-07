Українці дали оцінку ролі Бандери, УПА та Сталіна в історії країни





За даними опитування, діяльність Степана Бандери як історичної постаті позитивною для України вважають 31% громадян, стільки ж вважають його діяльність негативною. Ще 21% - наскільки позитивною, настільки й негативною.

Абсолютна більшість (62%) українців вважають діяльність Йосипа Сталіна як історичного діяча негативною для України. Лише 7% респондентів заявили, що вважають цю постать позитивною.

Опитування було проведене фондом "Демократичні ініціатив" та Центром Разумкова з 22 по 29 квітня 2021 року по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Опитаний 2021 респондент віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки - 2,3%.