Українці дали оцінку пакту Молотова-Ріббентропа в розв'язуванні Другої світової

Відносна більшість (48%) українців погоджуються, що Друга світова війна була розв’язана внаслідок змови Гітлера та Сталіна про поділ сфер впливу у Європі та укладення пакту "Молотова-Ріббентропа". Не погоджуються з цим 29%, ще 23% не визначилися з відповіддю.
Про це свідчать дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова.
Крім того, 46% українців погоджуються, що Радянський Союз не зміг би здобути перемогу у війні проти нацистської Німеччини без допомоги західних союзників з Антигітлерівської коаліції. Не погоджуються з цим 35%, ще 19% - не визначилися.
Опитування було проведене фондом "Демократичні ініціативи" та Центром Разумкова з 22 по 29 квітня 2021 року по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Опитаний 2021 респондент віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки - 2,3%.
Нагадаємо, у 2020 році із твердженням, що СРСР разом із Німеччиною відповідальний за початок Другої світової війни, погоджувалися 56% українців, не погоджувалися із цим 24% і ще 20% не визначилися
Нагадаємо, у 2019 році фонд "Історична пам'ять" вперше опублікував радянські оригінали Договору про ненапад між СРСР і Німеччиною, який був укладений 23 серпня 1939 року, а також секретний додатковий протокол до нього. Після підписання "пакту Молотова-Ріббентропа" Німеччина та СРСР вторглися на територію Польщі.