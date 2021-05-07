Українці дали оцінку пакту Молотова-Ріббентропа в розв'язуванні Другої світової

Крім того, 46% українців погоджуються, що Радянський Союз не зміг би здобути перемогу у війні проти нацистської Німеччини без допомоги західних союзників з Антигітлерівської коаліції. Не погоджуються з цим 35%, ще 19% - не визначилися.

Опитування було проведене фондом "Демократичні ініціативи" та Центром Разумкова з 22 по 29 квітня 2021 року по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Опитаний 2021 респондент віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки - 2,3%.