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Опубліковані оригінали "пакту Молотова-Ріббентропа"

Новини » Суспільство    01.06.2019 - 13:18
Опубліковані оригінали "пакту Молотова-Ріббентропа"
Фото: підписання Пакту Молотова-Ріббентропа (twitter.com/hey_tally)

Оригінали документів разом з додатковим протоколом публікуються вперше

Фонд "Історична пам'ять" вперше опублікував радянські оригінали Договору про ненапад між СРСР і Німеччиною, який був укладений 23 серпня 1939 року, а також секретний додатковий протокол до нього. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на фонд "Історична пам'ять".

Документи віддруковані на друкарській машинці, під ними стоять підписи наркома закордонних справ СРСР В'ячеслава Молотова і міністра закордонних справ Німеччини Йоахіма фон Ріббентропа.

У секретному додатковому протоколі до Договору про ненапад сказано, що сторони домовилися про розмежування сфер обопільних інтересів у Східній Європі", а також територіально-політичного перевлаштування областей, які входять до складу Прибалтійських держав і Польщі. Також встановлено межі сфер інтересів.

Директор фонду "Історична пам'ять" Олександр Дюков уточнив, що в 1990-у тексти вже публікувалися, але візуальні образи опубліковані вперше

 
Фото: пакт Молотова-Ріббентропа (historyfoundation.ru)

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