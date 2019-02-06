Українці все частіше віддають перевагу імпортним медпрепаратам

Така тенденція спостерігається протягом останніх трьох років

Украинцы все чаще отдают предпочтение импортным препаратам. Об этом сообщает РБК-Украина в материале "Болеть себе дороже: почему в Украине растут цены на лекарства и как они изменятся в этом году".

Как отмечается, эта тенденция наблюдается примерно с 2015-2016 годов, то есть, после того как украинская экономика начала восстанавливаться после кризиса 2014 года.

По итогам прошлого года рыночная доля импортных препаратов в упаковках составила 28,5%, а в денежном выражении – 62,5%.

РБК-Украина писало, что цены на лекарства могут снова вырасти в 2019 году. Некоторые поставщики в своих новых контрактах с аптеками заложили подорожание медикаментов на 4-20%.

Напомним, в 2018 году средняя стоимость одной упаковки лекарств в украинских аптеках выросла по сравнению с 2017 годом почти на 19% – до 65,1 гривны.

Кроме того, в Украине постепенно растет потребление рецептурных лекарств. Рост спроса объясняют снижением уровня доходов населения. Однако от назначенных врачами рецептурных лекарств украинцы отказаться не могут.