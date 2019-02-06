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Ціни на ліки в українських аптеках можуть знову зрости

Новини » Суспільство    06.02.2019 - 10:07
Ціни на ліки в українських аптеках можуть знову зрости
Ілюстративне фото (УНІАН)

Деякі постачальники в контрактах з аптеками заклали подорожчання медикаментів на 4-20%

Директор київської мережі аптек "Фармація" Руслан Світлий розповів, що ціни на ліки можуть знову зрости у 2019 році. Про це повідомляє РБК-Україна у матеріалі "Хворіти собі дорожче: чому в Україні зростають ціни на ліки і як вони зміняться у цьому році".

За словами Світлого, ціни можуть підвищитися, оскільки деякі постачальники в своїх нових контрактах з аптеками заклали подорожчання медикаментів на 4-20%.

Він пояснює: динаміка цін на ліки у 2019 році буде також залежати від двох основних факторів – коливання гривні до іноземних валют та подорожчання складових собівартості ліків, насамперед, енергоносіїв та динаміки зарплат.

"Природний газ і електрика знову дорожчають, мінімальна зарплата також підвищилася, тому і ціни на ліки, швидше за все, зростуть. Але тут немає нічого таємного від покупців. Це все об'єктивні причини. Ніхто з аптекарів не домовляється утримувати ціни на одному рівні. На ринку працюють сотні і тисячі аптек, що обумовлює високу конкуренцію між ними. Тому вони не можуть домовитися про встановлення однакових цін", - пояснив Світлий.

РБК-Україна писало, що у 2018 році середня вартість однієї упаковки ліків в українських аптеках зросла порівняно з 2017 роком майже на 19% – до 65,1 гривні.

Раніше повідомлялося, що в Україні планується введення електронної системи для пошуку лікарських препаратів і медичних виробів. 

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