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Ціни на лыки в українських аптеках за рік зросли майже на 19%

Новини » Суспільство    06.02.2019 - 09:52
Ціни на лыки в українських аптеках за рік зросли майже на 19%
Ілюстративне фото (УНІАН)

Средня вартість упаковки ліків 65,1 гривні

У 2018 році середня вартість однієї упаковки ліків в українських аптеках зросла порівняно з 2017 роком майже на 19% – до 65,1 гривні. Про це повідомляє РБК-Україна в матеріалі "Хворіти собі дорожче: чому в Україні зростають ціни на ліки і як вони зміняться у цьому році".

Як зазначається, за даними аналітичної системи дослідження ринку "PharmXplorer" "/"Фармстандарт", у попередні роки подорожчання було не таким істотним: у 2017-му і 2016-му зростання цін на ліки не перевищувало 13,4-13,6%.

Директор київської мережі аптек "Фармація" Руслан Світлий пояснює подорожчання ліків тим, що на початку минулого року постачальники препаратів підвищили ціни: "Хто на 30%, хтось на 1%, а хтось взагалі не піднімав ціни".

За його словами, незважаючи на те, що минулого року курс гривні залишався стабільним, у всіх учасників фармацевтичного ринку зросли витрати на електроенергію, природний газ, а також на фонд оплати праці.

"Всі ці витрати закладаються у ціну таблетки. Тому ліки подорожчали", - уточнив Світлий.

Раніше РБК-Україна писало, що в Україні планується введення електронної системи для пошуку лікарських препаратів і медичних виробів. 

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