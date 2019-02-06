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Експерт пояснив зростання попиту на рецептурні ліки в Україні

Новини » Суспільство    06.02.2019 - 10:26
Експерт пояснив зростання попиту на рецептурні ліки в Україні
Ілюстративне фото (УНІАН)

Зростання попиту пояснюють зниженням рівня доходів населення

В Україні поступово зростає споживання рецептурних ліків. Про це повідомляє РБК-Україна у матеріалі "Хворіти собі дорожче: чому в Україні зростають ціни на ліки і як вони зміняться у цьому році".

Як зазначається, частка таких медикаментів в упаковках збільшилася з майже 33% у 2009 році до близько 40% у 2018 році, а в грошовому вираженні – з 52% до 59%.

Директор "Агентства медичного маркетингу" (спеціалізується на консалтингу аптек) і співвласник клініки "Доступний доктор" Юрій Чертков пояснює зростання попиту на рецептурні препарати зниженням рівня доходів населення.

"Збіднілі українці відмовляються від купівлі так званих препаратів комфорту, наприклад, вітамінів. Всі ці медикаменти відносяться до групи безрецептурних. Але, якщо лікар призначив пацієнту прийом антибіотиків, які відносяться до рецептурних ліків, то хочеш-не хочеш, а приймати такі медикаменти доведеться", – пояснив Чортков.

РБК-Україна писало, що ціни на ліки можуть знову зрости у 2019 році. Деякі постачальники в своїх нових контрактах з аптеками заклали подорожчання медикаментів на 4-20%.

Нагадаємо, у 2018 році середня вартість однієї упаковки ліків в українських аптеках зросла порівняно з 2017 роком майже на 19% – до 65,1 гривні.

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