Українці бояться кризи вдвічі більше, ніж коронавірусу

Фото: карантин у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

У квітні побоювання кризи значно зросли

У квітні 2020 року 54% українців більше побоюються економічних наслідків від введення карантинних обмежень, ніж епідемії коронавірусу. Про це свідчать дані опитування КМІС.

Водночас 26% респондентів більше побоюються епідемії коронавірусу в Україні, а 13% не побоюються ні першого, ні другого, вважаючи, що ситуація нормалізується протягом 1-2 місяців.

У порівнянні з кінцем березня побоювання кризи значно зросли. Тоді наслідків карантину побоювалися 43%, коронавірусу - 34%, ще 14% сподівалися на стабілізацію ситуації протягом 1-2 місяців.

КМІС провів опитування з 7 по 11 квітня березня 2020 року методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,2% для показників близьких до 50%, 2,1% - для показників близьких до 25%, 1,4% - для показників близьких до 10%.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує падіння ВВП України у 2020 році на 7,7% у 2020 році та відновлювальне зростання на 3,6% у 2021 році.

Відзначимо, згідно зі зміненим макропрогнозом, який 29 березня затвердив Кабінет міністрів, реальний ВВП України впаде у 2020 році на 4,8%, в той час як раніше очікувалося зростання на 3,7%.