Українці здобули ще три медалі на Паралімпіаді в Токіо

Сьогодні українці здобули ще три медалі на Паралімпійських іграх в Токіо. Із них дві "срібні" та одна "бронзова".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство молоді та спорту .

"Двоє українців, дебютантів Паралімпіади, здобули срібну й бронзову нагороди у штовханні ядра серед чоловіків у класі F20", - йдеться в повідомленні.

Максим Коваль штовхнув ядро на 17.34 метра з третьої спроби та посів другу сходинку на п’єдесталі в Токіо.

Олександр Яровий був близький до свого співвітчизника і штовхнув ядро на 17.3 метра. Цей результат приніс спортсмену паралімпійську "бронзу".

Бігунка Юлія Шуляр також додала бронзову медаль у скарбничку Національної паралімпійської збірної України на дистанції 400 метрів серед жінок у класі T20.

Загалом на рахунку України 66 медалей. Із них - 15 "золотих", 32 "срібні" та 19 "бронзових".