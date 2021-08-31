Украинцу на Паралимпиаде дали золотую медаль после дисквалификации соперника

На Паралимпиаде-2020 в Токио украинец Максим Коваль занял второе место в толкании ядра. Но после дисквалификации соперника, который занял первое место, золотую медаль отдали ему.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter оргкомитета Паралимпийских игр.

"Максим Коваль из Украины завоевал "золото" в толкании ядра в категории F20", - говорится в сообщении.

По данным малазийского издания Astro Arena, результат победителя соревнований Мухаммада Зияда Золкефли аннулировали после протеста украинской стороны в связи с тем, что он и еще два спортсмена прибыли в комнату ожидания перед стартом соревнования с опозданием.

В результате его результаты, а также результаты эквадорца Хорди Патрисио Вилбалы и австралийца Тодда Ходжетса аннулировали.

Таким образом, в активе украинской команды уже 15 золотых медалей.