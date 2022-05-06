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У Криму на благодійних акціях збирають гроші для війни проти України, - Денісов

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Крим, П'ятниця 06 травня 2022 14:13
У Криму на благодійних акціях збирають гроші для війни проти України, - Денісов Фото: Крим (facebook.com)
Автор: Євгеній Прокопенко

На території півострова з 21 квітня по 22 червня проходить акція "красная гвоздика". Людям пропонують придбати значок із зображенням цієї квітки, а значна частина коштів буде перераховуватися на підтримку війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноважену Верховної Ради України з прав людини Людмилу Деніслву.

До зборку коштів незаконно залучена молодь. Також, до окупаційних адміністрацій надійшло доручення від путінської влади про обов’язкове проведення в період з 01 по 09 травня фотовиставок "НАТО хроника жестокости".

"На цьому рашистська пропаганда не зупиняється. З 26 квітня по 09 травня на території Криму проводиться всеросійський пробіг "Zа мир! Труд! Май!" та "Zа мир без нацизма". Організатори акції наголошують, що захід проводиться на підтримку людської праці, рашистських військових та дій Путіна", - пише Денісова.У Криму на благодійних акціях збирають гроші для війни проти України, - Денісов

Нагадаємо, російські окупанти розраховують захопити "Азовсталь" до 9 травня. Планують зробити для голови Кремля Володимира Путіна "подарунок".

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