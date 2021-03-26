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Українців немає серед жертв зіткнення поїздів в Єгипті

Автор: РБК-Україна

Серед жертв сьогоднішнього зіткнення поїздів в Єгипті немає громадян України. Сьогодні там у результаті катастрофи загинули десятки людей.

Про це у Twitter повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

"За інформацією єгипетської влади, громадян України немає серед постраждалих в результаті зіткнення пасажирських потягів у провінції Сохаг", - повідомив він.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в єгипетській провінції Сохаг зіткнулися два пасажирські потяги, в результаті загинули як мінімум 32 особи, ще кілька десятків постраждали. За даними місцевих ЗМІ, один з поїздів врізався в інший ззаду. При зіткненні три пасажирських вагони зійшли з рейок.

Пізніше стало відомо, що поїзд який слідував з Луксора до Олександрії, зробив різку зупинку після того, як хтось смикнув стоп-кран. Потім в нього ззаду на великій швидкості врізався інший склад. Співробітники екстрених служб виїхали на місце події, там же працюють лікарі швидкої допомоги. В даний час йдуть роботи по відновленню руху на ділянці залізниці.

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