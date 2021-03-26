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У МЗС перевіряє наявність українців серед жертв аварії поїздів в Єгипті

Новость на русском → Київ, П'ятниця 26 березня 2021 15:01
У МЗС перевіряє наявність українців серед жертв аварії поїздів в Єгипті Фото: два потяги зіткнулися на півдні Єгипту (alarabiya.net)
Автор: Ігор Литвиненко

Міністерство закордонних справ України перевіряє наявність українців серед жертв аварії між поїздами в Єгипті. За останніми даними, в результаті аварії загинули як мінімум 32 людини.

Про це РБК-Україна повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

"Посольство України в Єгипті перевіряє наявність українських громадян серед жертв аварії поїздів на півдні Єгипту", - повідомив Ніколенко.

Нагадаємо, аварія сталася у п'ятницю, 26 березня, на півдні країни в місті Тахта провінції Сохаг. Поїзд, який прямував з Луксора в Олександрію, врізався ззаду в інший пасажирський потяг, який прямував з Асуана в Каїр. В результаті зіткнення два вагони з пасажирами зійшов з рейок.

За інформації Egypt Today, крім загиблих, також в аварії постраждали 84 людини. Генеральний прокурор Хамада Ель Сави вже розпорядився почати розслідування події. В Єгипті створили технічний комітет для відстеження ситуації та розслідування аварії. Також було доручено затримати машиністів поїздів.

В результаті аварії повністю заблоковано рух залізницею на південному напрямку.

Нагадаємо, у 2017 році в Єгипті сталася подібна аварія. Тоді в результаті зіткнення двох поїздів загинули 49 людей, а постраждали 179.

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