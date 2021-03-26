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Названа причина зіткнення пасажирських поїздів у Єгипті

Новость на русском → Сохага, П'ятниця 26 березня 2021 16:33
Названа причина зіткнення пасажирських поїздів у Єгипті Фото: два потяги зіткнулися на півдні Єгипту (alarabiya.net)
Автор: РБК-Україна

Аварія пасажирських поїздів в Єгипті сталася через те, що поїзд, який прямував з Луксору в Олександрію, здійснив різку зупинку. Хтось смикнув в поїзді стоп-кран.

Про це повідомляє видання Elnashra з посиланням на Єгипетські залізниці.

Прем'єр-міністр Єгипту Мустафа Мадбули наказав посадовим особам прибути на місце НП, надати необхідну підтримку і швидко вирішити ситуацію, повідомляє Al Arabiya.

Співробітники екстрених служб також виїхали на місце події, там працюють лікарі швидкої допомоги.

В цей час йдуть роботи з відновлення руху на ділянці залізниці.

Нагадаємо, аварія сталася в п'ятницю, 26 березня, на півдні країни в місті Тахта провінції Сохаг. Поїзд, який прямував з Луксору в Олександрію. Він врізався ззаду в інший пасажирський потяг, який прямував з Асуана в Каїр. В результаті зіткнення два вагони з пасажирами зійшов з рейок.

Крім того, МЗС України перевіряє наявність українців серед жертв аварії між поїздами в Єгипті.

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