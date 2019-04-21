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МЗС надало рекомендації українцям на Шрі-Ланці після вибухів

Новини » Надзвичайні події    21.04.2019 - 15:58
МЗС надало рекомендації українцям на Шрі-Ланці після вибухів
Фото: вибух у Шрі-Ланці (twitter.com/Da_Vince2)

Українцям у Шрі Ланці рекомендують постійно мати при собі документи

Громадянам України, які перебувають в Шрі-Ланці після серії вибухів, рекомендується виявляти підвищену пильність, уважно стежити за новинами та рекомендаціями місцевих органів влади, уникати місць масового скупчення людей та уважно відстежувати подальший розвиток ситуації в країні. Про це повідомляється у Facebook Департаменту консульської служби МЗС України.

При плануванні поїздок до Шрі-Ланки рекомендується відстежувати повідомлення компетентних органів країни. Рекомендується постійно мати при собі документи, які посвідчують особу та підтверджують законність перебування в Шрі-Ланці, а також неухильно виконувати законні вимоги та вказівки представників місцевих правоохоронних органів та військових.

"У випадку потрапляння в надзвичайну ситуацію, виникненні загрози життю і здоров’ю, а також у разі виникнення обставин, що вимагають негайного консульського реагування, рекомендуємо громадянам України невідкладно звертатися до Посольства України в Індії", - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформаціє, громадян України серед постраждалих унаслідок вибухів на Шрі-Ланці немає

МЗС надало рекомендації українцям на Шрі-Ланці після вибухів

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 21 квітня вранці сталася серія вибухів в католицьких храмах під час великодньої служби, а також у готелях Shangri La, Cinnamon Grand і Hotel Kingsbury в Коломбо.

В поліції Шрі-Ланки повідомили, що кількість жертв серії вибухів досягло 207 чоловік, ще 449 отримали поранення. 

Нагадаємо, у країні після серії вибухів не працюють соціальні мережі, ускладнений рух громадського транспорту.

 

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