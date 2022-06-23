"Цим шкодять ЗСУ": У Міноборони відреагували на інформацію про штурм Херсона

У Міністерстві оборони України закликали не поширювати інформацію про дії Збройних сил України, зокрема, на південному напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра оборони України Ганни Маляр.

"Навіть якщо у вас є свої джерела інформації на фронті, не потрібно писати в соцмережах деталі військових операцій ЗСУ. Тим більше що джерела на тактичному рівні не володіють всією ситуацією в цілому, бо мають уявлення тільки про фрагмент", - подчекрнула Маляр.

Заступник міністра оборони пояснила, що мова йде про заяви двох колишніх і одного чинного нардепа, які повідомили про те, яка зброя застосовується на херсонському напрямку і про "зайняті вулиці Херсона".

"І цим шкодять ВСУ. Інформація про звільнення або втрату населеного пункту, надана до завершення операції, вважається некоректною. Дочекайтеся офіційної інформації від Генерального штабу", - заявила вона.