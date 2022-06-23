"Цим шкодять ЗСУ": У Міноборони відреагували на інформацію про штурм Херсона
У Міністерстві оборони України закликали не поширювати інформацію про дії Збройних сил України, зокрема, на південному напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра оборони України Ганни Маляр.
"Навіть якщо у вас є свої джерела інформації на фронті, не потрібно писати в соцмережах деталі військових операцій ЗСУ. Тим більше що джерела на тактичному рівні не володіють всією ситуацією в цілому, бо мають уявлення тільки про фрагмент", - подчекрнула Маляр.
Заступник міністра оборони пояснила, що мова йде про заяви двох колишніх і одного чинного нардепа, які повідомили про те, яка зброя застосовується на херсонському напрямку і про "зайняті вулиці Херсона".
"І цим шкодять ВСУ. Інформація про звільнення або втрату населеного пункту, надана до завершення операції, вважається некоректною. Дочекайтеся офіційної інформації від Генерального штабу", - заявила вона.
Також Маляр пояснила, що під час війни інформація свідомо подається із запізненням у часі - таке правило інформування в умовах воєнного стану. Воно обумовлене військовою доцільністю при проведенні операцій і заходами безпеки.
Як відомо, напередодні колишній депутат Верховної Ради Віталій Купрій в соцмережах повідомив з посиланням на свої джерела, що українські військові вже зайняли 4 вулиці Херсона.
Пізніше інший екс-нардеп Ігор Мосейчук натякнув, що ЗСУ мають значні успіхи на Херсонському напрямку.
Крім того, цю інформацію не спростував і не підтвердив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.