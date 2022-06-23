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"Цим шкодять ЗСУ": У Міноборони відреагували на інформацію про штурм Херсона

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Київ, Четвер 23 червня 2022 09:24
"Цим шкодять ЗСУ": У Міноборони відреагували на інформацію про штурм Херсона Фото: заступник Міністра оборони України Ганна Маляр (facebook.com/ganna.maliar)
Автор: Руслан Гаращенко

У Міністерстві оборони України закликали не поширювати інформацію про дії Збройних сил України, зокрема, на південному напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра оборони України Ганни Маляр.

"Навіть якщо у вас є свої джерела інформації на фронті, не потрібно писати в соцмережах деталі військових операцій ЗСУ. Тим більше що джерела на тактичному рівні не володіють всією ситуацією в цілому, бо мають уявлення тільки про фрагмент", - подчекрнула Маляр.

Заступник міністра оборони пояснила, що мова йде про заяви двох колишніх і одного чинного нардепа, які повідомили про те, яка зброя застосовується на херсонському напрямку і про "зайняті вулиці Херсона".

"І цим шкодять ВСУ. Інформація про звільнення або втрату населеного пункту, надана до завершення операції, вважається некоректною. Дочекайтеся офіційної інформації від Генерального штабу", - заявила вона.

Також Маляр пояснила, що під час війни інформація свідомо подається із запізненням у часі - таке правило інформування в умовах воєнного стану. Воно обумовлене військовою доцільністю при проведенні операцій і заходами безпеки.

Як відомо, напередодні колишній депутат Верховної Ради Віталій Купрій в соцмережах повідомив з посиланням на свої джерела, що українські військові вже зайняли 4 вулиці Херсона.

Пізніше інший екс-нардеп Ігор Мосейчук натякнув, що ЗСУ мають значні успіхи на Херсонському напрямку.

Крім того, цю інформацію не спростував і не підтвердив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

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"Цим шкодять ЗСУ": У Міноборони відреагували на інформацію про штурм Херсона
"Цим шкодять ЗСУ": У Міноборони відреагували на інформацію про штурм Херсона
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