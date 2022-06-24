Що присилати через єВорог: Федоров назвав найбільші потреби розвідки
Фото: міністр цифрової трансформації Михайло Федоров (Віталій Носач, РБК-Україна)
Українським захисникам необхідно більше інформації від народної розвідки. ЗСУ просить надсилати в чатбот єВорог фото з тимчасово окупованих територій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.
За його словами, ЗСУ особливо потрібна інформація про техніку ворога, а саме:
- - бензовози;
- - скупчення та переміщення колон;
- - транспортування техніки залізницею;
- - склади з боєприпасами;
- - радіолокаційні станції;
- - позиції артилерії;
- - польові аеродроми для гвинтокрилів.
"Якщо ви бачите окупантів, надсилайте інформацію в єВорог: https://t.me/evorog_bot. Це можуть бути фото або текстовий опис побаченого", - додав він.
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