Що присилати через єВорог: Федоров назвав найбільші потреби розвідки

Українським захисникам необхідно більше інформації від народної розвідки. ЗСУ просить надсилати в чатбот єВорог фото з тимчасово окупованих територій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

За його словами, ЗСУ особливо потрібна інформація про техніку ворога, а саме: - бензовози;

- скупчення та переміщення колон;

- транспортування техніки залізницею;

- склади з боєприпасами;

- радіолокаційні станції;

- позиції артилерії;

- польові аеродроми для гвинтокрилів. "Якщо ви бачите окупантів, надсилайте інформацію в єВорог: https://t.me/evorog_bot. Це можуть бути фото або текстовий опис побаченого", - додав він.