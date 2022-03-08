Українців попередили, що ворожі хакери поширюють шкідливий файл
Росія напала на Україну 24 лютого. Відтоді ворог намагається завдати удару з усіх фронтів. Також хакери продовжують атакувати українські інформаційні ресурси.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Держспецзв’язку.
Зокрема, урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA виявили файл "довідка.zip", який містить файл контекстної довідки "dovidka.chm".
Також згаданий CHM-файл містить зображення-приманку "image.jpg" (довідка про порядок дій під час артилерійських обстрілів) та файл "file.htm" зі шкідливим програмним кодом.
Важливо, що його запуск призводить до установлення і запуску на комп'ютері шкідливої програми MicroBackdoor.
Окрім того, у разі виявлення такого файлу, потрібно ізолювати комп'ютери та повідомити про це CERT-UA.
Раніше ми повідомляли, що ворог підготував новий фейк про нібито секретну тюрму СБУ і ЦРУ.
Також ми писали, що розвінчали черговий фейк про те, що воєнний стан не звільняє українців від плати за комуналку.
Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!
Перемога буде за нами! Слава Україні!