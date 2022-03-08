ru ua
Вт, 08 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Українців попередили, що ворожі хакери поширюють шкідливий файл

Новость на русском →
Вівторок 08 березня 2022 00:39
Українців попередили, що ворожі хакери поширюють шкідливий файл Окупанти поширюють шкідливий файл (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Росія напала на Україну 24 лютого. Відтоді ворог намагається завдати удару з усіх фронтів. Також хакери продовжують атакувати українські інформаційні ресурси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Держспецзв’язку.

Зокрема, урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA виявили файл "довідка.zip", який містить файл контекстної довідки "dovidka.chm".

Також згаданий CHM-файл містить зображення-приманку "image.jpg" (довідка про порядок дій під час артилерійських обстрілів) та файл "file.htm" зі шкідливим програмним кодом.

Важливо, що його запуск призводить до установлення і запуску на комп'ютері шкідливої програми MicroBackdoor.

Окрім того, у разі виявлення такого файлу, потрібно ізолювати комп'ютери та повідомити про це CERT-UA.

Раніше ми повідомляли, що ворог підготував новий фейк про нібито секретну тюрму СБУ і ЦРУ.

Також ми писали, що розвінчали черговий фейк про те, що воєнний стан не звільняє українців від плати за комуналку.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація
NEWS
У Генштабі розповіли, як минула дванадцята доба війни
У Генштабі розповіли, як минула дванадцята доба війни
DAILY
Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати