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Ворог підготував новий фейк про нібито секретну тюрму СБУ і ЦРУ

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Субота 05 березня 2022 14:49
Ворог підготував новий фейк про нібито секретну тюрму СБУ і ЦРУ Окупанти підготували новий фейк (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Після вторгнення Росії в Україну, ворог зазнає значних втрат. Тому СБУ України попереджає, що ворог може поширювати неправдиву інформацію, щоб деморалізувати українців на інформаційному фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Зокрема, одним з таких фейків буде нібито відео з "секретної тюрми СБУ/ЦРУ" на території України. Ролі ув’язнених, котрі потрапили в полон ЗСУ, виконають дезертири чи злочинці з ОРДЛО.

"Можемо підказати окупантам: не витрачайтеся на постановку та акторів! Беріть будь-яке відео ваших вояк з полону – ми ділимося ними щодня і в дуже великій кількості! І там є чимало цікавого для Гааги!" - йдеться у повідомленні.

До того ж окупанти створюють фейкові сторінки українських органів влади чи посадовців. На них вони публікують неправдиві повідомлення про капітуляцію України. Потрібно завжди перевіряти сторінки у соцмережах на справжність.

Окрім того, у Херсоні та Мелітополі через захоплене обладнання окупанти ретранслюють російське ТБ.

"Вмикати й слухати цю пропаганду не варто - шкідливо для здоров’я. Як і читати російські методички з "правилами для звільнених територій України", котрі поширюють на окупованих територіях", - радить СБУ.

Раніше ми повідомляли, що у РНБО викрили черговий фейк російських окупантів.

Також ми писали, що українців попередили про новий фейк. Нібито окупанти дзвонитимуть з проханням навести ціль для бомбардування.

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Перемога буде за нами! Слава Україні!

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