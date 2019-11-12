Українців попередили про можливі помилки у платіжках за комуналку

У платіжках за комунальні послуги через неточності в даних з технічних причин можуть бути випадки ненарахування окремим особам суми пільги за жовтень 2019 року. Про це повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики.

Як зазначили в прес-службі, помилки можуть виникнути через новий механізм нарахування пільг на ЖКП, який вступив в силу з 1 жовтня 2019 року.

"У такому разі рекомендуємо звернутися до органу соціального захисту населення за місцем проживання для уточнення інформації. Сума пільги у такому випадку за жовтень буде донарахована в наступному місяці", - йдеться в повідомленні.

У Мінсоцполітики нагадали, що починаючи з листопада 2019 року українці будуть отримувати квитанції за комунальні послуги з повним розміром платежу - без урахування пільг та субсидій.

Відтепер пільга надається у грошовій формі органами соціального захисту населення. Розраховані суми пільг перераховуватимуться АТ "Ощадбанк" для подальшого проведення ним розрахунків з надавачами послуг за кожного конкретного пільговика (безготівкова форма). Пільговикам, які подали заяву до органу соціального захисту населення на отримання пільги готівкою, виплата буде здійснюватися у готівковій формі у зазначений у заяві спосіб (банк або пошта).

У разі отримання готівки пільговик має сплатити спожиті послуги повністю. Інші пільговики сплачують, як і раніше, частину платежу, а суму пільги за них перерахує надавачу послуг АТ "Ощадбанк" (за наявності даних про номер мобільного телефону пільговик отримає інформаційне повідомлення від банку про проведені платежі).

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", половина (47%) українців вважають, що основну частину зібраних податків потрібно насамперед спрямовувати у соціальну сферу (медицина, освіта, пенсії, субсидії).

Як повідомляло РБК-Україна, в проекті державного бюджету на 2020 рік на виплату пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі передбачено 48 млрд грн, що на 7 млрд грн менше, ніж у 2019 році.