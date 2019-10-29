СБУ на Закарпатті присікла спробу ввезення комплектуючих до військової техніки

Ілюстративне фото (ssu.gov.ua)

Чоловік намагався ввезти в Україну комплектуючі до вертольота

Співробітники Служби безпеки України припинили на Закарпатті спробу незаконного ввезення в Україну комплектуючих до військової техніки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

Як зазначається, чоловік намагався провезти через державний кордон комплектуючі до вертольота, які підлягають обов'язковому державному контролю.

"Під час митного огляду на пункті пропуску "Тиса" в автомобілі закарпатця правоохоронці виявили комплектуючі до вертольота. У технологічних порожнинах він намагався перемістити через державний кордон шість алюмінієвих закрилок і контрольно-перевірочну апаратуру до військового вертольоту МІ-24. Виявлені запчастини вилучені та передані на експертизу", - йдеться в повідомленні.

СБУ відкрила кримінальну справу за ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України. Замовники та ціна угоди встановлюються.

Фото: вилучені комплектуючі (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше в Луганській області СБУ затримала артилериста "ЛНР", який переховувався на підконтрольній території Україні у родичів. Чоловік воював проти української армії, а потім розчарувався розміром зарплати і покинув ряди бойовиків.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що СБУ заблокувала один з каналів фінансування "ДНР". Зловмисники продавали промислову продукцію в Україні, а платили податки бойовикам.