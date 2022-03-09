Зеленський підписав закон про посилення покарання за держзраду і диверсії

Президент Володимир Зеленський підписав закон про посилення відповідальності за державну зраду і диверсії. Тепер за злочини проти основ національної безпеки каратимуть довічним ув'язненням з обов'язковою конфіскацією майна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Верховної Ради.

Законопроект №7116 був зареєстрований в парламенті 1 березня. На пленарному засіданні 3 березня народні депутати в цілому затвердили документ. Гарант підписав закон 4 березня. Згідно з прийнятим документом, в умовах воєнного часу за державну зраду або диверсії загрожує від 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення з конфіскацією майна.