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Українців попередили про шахраїв, які під виглядом волонтерства виманюють кошти

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Україна, Середа 09 березня 2022 13:12
Українців попередили про шахраїв, які під виглядом волонтерства виманюють кошти Фото: в Україні виманюють кошти під виглядом благочинності (freepik.com)
Автор: Наталія Юрченко

Українців попередили про аферистів, які виманюють кошти за допомогою благодійності. Вони розповсюджують фейки про збори коштів на лікування дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ.

Зазначається, що, крім збору коштів на лікування, шахраї поширюють інформацію про ніби організацію евакуаційних перевезень. Аферисти вимагають зробити передплату на карту, а потім зникають.

"Кіберполіція закликає громадян бути уважними та переказувати гроші лише на офіційні рахунки або через перевірені благодійні фонди", - йдеться у повідомленні.

Громадянам, які постраждали від шахрайства в Інтернеті, радять звертатися на електронну пошту: [email protected]

Нагадаємо, що Росія продовжує поширювати фейкові повідомлення в соціальних мережах та месенджерах. У зв'язку з цим українцям радять перевіряти інформацію в офіційних джерелах.

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