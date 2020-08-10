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Для українців оновили умови перебування в Польщі: кого пустять без обсервації

Польща, Понеділок 10 серпня 2020 16:01
Для українців оновили умови перебування в Польщі: кого пустять без обсервації
Фото: паспорти України (РБК-Україна)
Автор: Максим Зайченко

Зокрема, це торкнеться тих, хто перетинає кордон літаком

У Польщі оновили перелік категорій українців, яким дозволено не проходити обсервацію. Тепер не обов'язково проходити обсервацію тим, хто прибуває літаком в країну з України.

Про це повідомляє посольство України в Польщі.

Від обов'язку перебування на карантині після в'їзду на територію Польщі звільнили:

  • водіїв та членів екіпажів авіа-, залізничних, судноплавних і автотранспортних засобів, чия професійна діяльність пов’язана із сферою міжнародних пасажирських, вантажних, чи комбінованих перевезень та які в’їжджають на територію Польщі у рамках виконання службових обов’язків;
  • інспекторів морської адміністрації;
  • осіб, які виконують на території Республіки Польща, роботу пов’язану з реалізацією стратегічних інвестиційних проектів у сфері енергетики (нафтогазовий, електроенергетичний сектори);
  • пасажирів повітряних суден, які здійснюють міжнародний переліт з аеропорту, розташованого на території держави, що не підпадає під заборону повітряного руху.
  • пасажирів суден, які курсують, не запливаючи у порти третіх країн, між портами держав-членів Європейського Союзу, Європейської Угоди про вільну торгівлю (EFTA) - Сторони Угоди про Європейський економічний простір;
  • осіб, які здобувають освіту у Польщі (учні, студенти, слухачі, здобувачі післядипломної освіти, докторанти) а також, науковців, котрі проводять дослідження на території Польщі;
  • працівників дипломатичних та консульських установ, представників міжнародних організацій та членів їхніх сімей, а також інших осіб, які перетинають кордон на підставі дипломатичного паспорта;
  • осіб, які виконують роботи на сільськогосподарських підприємствах, розташованих у прикордонних територіях обох країн;
  • членів родин (подружжя, діти) громадян Європейського Союзу, Європейської Угоди про вільну торгівлю (EFTA) - Сторони Угоди про Європейський економічний простір, або Швейцарської Конфедераціі;
  • осіб, які мають дозвіл на постійне проживання або карту довготермінового резидента країни-члена Європейського Союзу, Європейської Угоди про вільну торгівлю (EFTA) - Сторони Угоди про Європейський економічний простір, або Швейцарської Конфедераціі, а також членів їх родин (подружжя, діти), які в’їжджають до Польщі з метою транзиту її територією.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що консульство Польщі у Львові призупиняє прийом візових анкет.

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