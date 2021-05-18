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Для українців відкрито кордони 107 країн

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Київ, Вівторок 18 травня 2021 11:23
Для українців відкрито кордони 107 країн Фото: українці можуть подорожувати в 107 країн (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Для українців відкрито кордони 107 країн, куди вони можуть подорожувати. Нещодавно до цього списку додались три країни.

Про це заявив на брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Він закликав українців дотримуватись заходів безпеки під час подорожей.

"Станом на сьогодні для громадян України відкрито кордони 107 країн", - зазначив він.

Нещодавно в'їзд з України дозволили Греція, Кірп, Сейшельські острови.

Нагадаємо, єврокомісар з внутрішнього ринку Тьєррі Бретон заявив, що у ЄС є необхідні інструменти і умови для безпечного відновлення туристичного сезону. В Євросоюзі завили про сприятливі умови для відновлення туризму влітку.

Зазначимо, Греція прийняла перших туристів після тривалої перерви через коронавірус.

Крім того, уряд України готовий ввести будь-яку модель паспорта вакцинації від коронавірусу, яка дозволила б вільно подорожувати до Європи.

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