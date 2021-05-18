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Для украинцев открыты границы 107 стран

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Киев, Вторник 18 мая 2021 11:23
Для украинцев открыты границы 107 стран Фото: украинцы могут путешествовать в 107 стран (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Для украинцев открыты границы 107 стран, куда они могут путешествовать. Недавно к этому списку добавились три страны.

Об этом заявил на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он призвал украинцев соблюдать меры безопасности во время путешествий.

"По состоянию на сегодня для граждан Украины открыты границы 107 стран", - отметил он.

Недавно въезд из Украины разрешили Греция, Кирп, Сейшельские острова.

Напомним, еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил, что у ЕС есть необходимые инструменты и условия для безопасного восстановления туристического сезона. В Евросоюзе завили о благоприятных условиях для возобновления туризма летом.

Отметим, Греция приняла первых туристов после длительного перерыва из-за коронавируса.

Кроме того, правительство Украины готово ввести любую модель паспорта вакцинации от коронавируса, которая позволила бы свободно путешествовать в Европу.

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