Для украинцев открыты границы 107 стран, куда они могут путешествовать. Недавно к этому списку добавились три страны.

Об этом заявил на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"По состоянию на сегодня для граждан Украины открыты границы 107 стран ", - отметил он.

Он призвал украинцев соблюдать меры безопасности во время путешествий.

Напомним, еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил, что у ЕС есть необходимые инструменты и условия для безопасного восстановления туристического сезона. В Евросоюзе завили о благоприятных условиях для возобновления туризма летом.

Отметим, Греция приняла первых туристов после длительного перерыва из-за коронавируса.

Кроме того, правительство Украины готово ввести любую модель паспорта вакцинации от коронавируса, которая позволила бы свободно путешествовать в Европу.