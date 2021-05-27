Українців забезпечать доступним житлом. Закон набрав чинності: що передбачає документ

Так, згідно з ним, державна іпотечна установа приєднається до ПрАТ "Українська фінансова житлова компанія" ("Укрфінжитло"). Останнє створили в 2020 році на виконання завдання президента щодо реалізації програми "Доступна іпотека".

У новій редакції викладається стаття 30 закону "Про державний бюджет України на 2021 рік".

Міністерство фінансів здійснить випуски облігацій внутрішньої державної позики з подальшим придбанням у порядку, визначеному Кабінетом міністрів, у держвласність в обмін на такі облігації акцій додаткової емісії ПАТ "Укрфінжитло".

Передбачені зміни в додаток №2 до закону про бюджет. Збільшується плановий показник державних внутрішніх запозичень на 20 млрд гривень, тобто в бюджеті на цей рік граничний обсяг державного боргу зросте саме на цю суму.

Також у документі передбачили витрати на закупівлю нових трамваїв для міст Дніпро і Кривий Ріг у сумі 1,2 млрд гривень і на розвиток комунальної інфраструктури, в тому числі на придбання комунальної техніки, в сумі 100 млн гривень за рішенням Кабінету міністрів.

Розподіл бюджетних призначень загального фонду держбюджету за програмою заходів щодо боротьби з коронавірусом здійснюється на вакцинацію населення та заходи щодо запобігання поширенню СOVID у країні. Це відбувається за рішенням Кабміну. Рішення КМУ може передбачати й визначення нових бюджетних програм.

Також уряд може за погодженням з комітетом парламенту з питань бюджету скорочувати витрати держбюджету і надавати кредити за рахунок держбюджету на фінансування програми заходів по боротьбі з COVID-19.

Раніше в партії "Слуга народу" заявляли, що в короткостроковій перспективі буде надано близько 8 тисяч іпотечних кредитів для придбання житла і придбано 12 тисяч квартир для передачі їх у фінансовий лізинг.

Відзначимо, сьогодні на житловому обліку перебувають понад 650 тисяч сімей, підтримки держави очікують також 1,5 млн переселенців з Криму і Донбасу.