Завтра набуде чинності закон про забезпечення українців доступним житлом

В Україні створять єдину організацію з необхідним ресурсом для продовження програми забезпечення житлом українців . Відповідний закон завтра набуде чинності.

Відповідно до закону, Державна іпотечна установа приєднається до ПрАТ "Українська фінансова житлова компанія" ("Укрфінжитло"). Останнє створили в 2020 році на виконання завдання глави держави щодо реалізації програми "Доступна іпотека".

Документ викладає в новій редакції статтю 30 ЗУ "Про державний бюджет України на 2021 рік".

Міністерство фінансів має здійснити випуски облігацій внутрішньої державної позики з подальшим придбанням у порядку, визначеному Кабінетом міністрів, у держвласність в обмін на такі облігації акцій додаткової емісії ПрАТ "Укрфінжитло".

Закон вніс зміни і в додаток №2 до ЗУ про бюджет. Збільшується плановий показник державних внутрішніх запозичень на 20 млрд гривень. Таким чином у бюджеті на цей рік граничний обсяг державного боргу зросте на 20 млрд гривень.

Також у документі передбачили видатки :

на закупівлю нових трамваїв для міст Дніпро та Кривий Ріг у сумі 1,2 млрд гривень,

на розвиток комунальної інфраструктури, у тому числі на придбання комунальної техніки, у сумі 100 млн гривень за рішенням Кабінету міністрів.

За рішенням Кабміну розподіл бюджетних призначень загального фонду держбюджету за програмою заходів щодо боротьби з коронавірусом здійснюється на вакцинацію населення та заходи щодо запобігання поширенню на території України COVID-19. Це рішення може передбачати й визначення нових бюджетних програм.

Також уряд може за погодженням з комітетом Верховної ради з питань бюджету скорочувати витрати держбюджету і надавати кредити з держбюджету на фінансування програми заходів з боротьби з COVID-19.