Іпотека під 5% річних: Зеленський назвав умови кредитного буму

Кредитний бум в Україні наступить, коли ставки за кредитами, у тому числі іпотечними, знизяться до 5% річних. Це обов’язково відбудеться.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю журналістам під час форуму Україна-30, яке транслювалося на Youtube.

"Іпотека в цьому році під 7% буде. Як ми й обіцяли, у 2021 році вона повинна запрацювати", - сказав він.

За його словами, "не все так просто з цією іпотекою".

"Ми півтора роки боролися з тим, щоб Національний банк України знизив облікову ставку Сьогодні вона 6 (відсотків, - ред.)", - зазначив президент.

Зеленський заявив, що програму з кожним місяцем будуть спрощувати, "щоб люди могли долучитися до цієї програми".

"В цілому ми розуміємо, що бум в Україні, бум кредитний та іпотечний, може бути, коли відсоток по кредитах буде 5, іпотека буде 5. Я вважаю, що це наша мрія. Ми можемо до неї дійти і обов’язково дійдемо", - сказав він.