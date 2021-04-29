Українців забезпечать доступним житлом. Рада остаточно прийняла закон
В Україні створять єдину організацію з необхідним ресурсом для продовження програми забезпечення житлом українців. Верховна рада схвалила в другому читанні відповідний законопроект №5308.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.
"За" проголосували 277 нардепів.
Відповідно до закону, Державна іпотечна установа приєднається до ПрАТ "Українська фінансова житлова компанія" ("Укрфінжитло"). Останнє створили в 2020 році на виконання завдання президента щодо реалізації програми "Доступна іпотека".
Що пропонує закон
Документ викладає в новій редакції статтю 30 закону "Про державний бюджет України на 2021 рік".
Міністерство фінансів має здійснити випуски облігацій внутрішньої державної позики з подальшим придбанням у порядку, визначеному Кабінетом міністрів, у держвласність в обмін на такі облігації акцій додаткової емісії ПрАТ "Укрфінжитло".
Передбачені зміни в додаток №2 до закону про бюджет. Збільшується плановий показник державних внутрішніх запозичень на 20 млрд грн. Таким чином ув бюджеті на цей рік граничний обсяг державного боргу зросте на 20 млрд гривень.
Раніше в партії "Слуга народу" заявляли, що в короткостроковій перспективі буде надано близько 8 тисяч іпотечних кредитів для придбання житла і придбано 12 тисяч квартир для передачі їх у фінансовий лізинг.
Відзначимо, сьогодні на житловому обліку перебувають понад 650 тисяч сімей, підтримки держави очікують також 1,5 млн переселенців з Криму і Донбасу.
Зміни до закону до другого читання
Також у цьому законі до другого читання передбачили видатки :
- на закупівлю нових трамваїв для міст Дніпро та Кривий Ріг у сумі 1,2 млрд гривень,
- на розвиток комунальної інфраструктури, у тому числі на придбання комунальної техніки, у сумі 100 млн гривень за рішенням Кабінету міністрів.
Нагадаємо, за основу Рада схвалила цей закон у ході позачергового засідання парламенту 13 квітня.
Як писало РБК-Україна, в кінці лютого президент Володимир Зеленський заявив, що кредитний бум в Україні настане, коли ставки по кредитах, в тому числі іпотечних, знизяться до 5% річних.
Так, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував програму доступної іпотеки під 5% річних.