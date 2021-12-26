ru ua
Нд, 26 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В українців можуть забрати субсидії. Хто ризикує залишитися без виплат

Новость на русском →
Україна, Неділя 26 грудня 2021 17:32
В українців можуть забрати субсидії. Хто ризикує залишитися без виплат Фото: Міністр соціальної політики Марина Лазебна (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Органи, які призначають субсидії громадянам, можуть вирішити, що субсидія отримана неправомірно, і вимагати повернення грошей. У разі відмови зробити це добровільно до суду буде подано позов про примусове стягнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра соціальної політики Марини Лазебної виданню "Факти".

"Якщо людина отримувала субсидію неправомірно, приховала інформацію про свій дохід, то орган, який призначав допомогу, дійсно може відправити лист з вимогою повернути зайво отримані кошти. Їх необхідно повернути на небюджетні рахунки структурних підрозділів із соціального захисту населення, відкриті в Державному казначействі", - сказала вона.

При цьому Лазебна заявила, що в тому випадку, якщо людина відмовляється добровільно повернути суму надміру отриманої субсидії, то орган, який призначив субсидію, може звернутися до суду з позовом про примусове стягнення таких коштів.

Нагадаємо, в цьому опалювальному сезоні субсидії отримуватимуть близько 3 млн домогосподарств. Середній розмір допомоги орієнтовно складе близько 2 тисяч гривень, але може бути і більше.

Читайте РБК-Україна в Google News
Субсидії в Україні
NEWS
На Донбасі в результаті обстрілу важно поранений військовий
На Донбасі в результаті обстрілу важно поранений військовий
DAILY
Битва за Україну. Чи хоче Путін нової війни і на що готовий Захід
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Битва за Україну. Чи хоче Путін нової війни і на що готовий Захід