В українців можуть забрати субсидії. Хто ризикує залишитися без виплат

Органи, які призначають субсидії громадянам, можуть вирішити, що субсидія отримана неправомірно, і вимагати повернення грошей. У разі відмови зробити це добровільно до суду буде подано позов про примусове стягнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра соціальної політики Марини Лазебної виданню " Факти ".

"Якщо людина отримувала субсидію неправомірно, приховала інформацію про свій дохід, то орган, який призначав допомогу, дійсно може відправити лист з вимогою повернути зайво отримані кошти. Їх необхідно повернути на небюджетні рахунки структурних підрозділів із соціального захисту населення, відкриті в Державному казначействі", - сказала вона.

При цьому Лазебна заявила, що в тому випадку, якщо людина відмовляється добровільно повернути суму надміру отриманої субсидії, то орган, який призначив субсидію, може звернутися до суду з позовом про примусове стягнення таких коштів.